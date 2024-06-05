К тому же пара во время разговора прокомментировала слухи об их якобы разводе. Супруги изрядно удивились распространенным в сети сплетням.

Интересно Александр Положинский рассекретил, чем занимается на службе в ВСУ

Тимур спросил у своей жены разницу между военной специализацией и билетом. Впрочем, после неуверенного ответа Маши, Хромаев объяснил, что это одно и то же.

В то же время свой военный билет он получил еще в 1990-х годах. В те времена мужчина учился в университете, где имел возможность выбрать военную кафедру.

По словам Тимура, специальность, которую он получил, не является актуальной. Несмотря на это, полученные знания помогли Хромаеву стать командиром бригады.

Тимур Хромаев о военной специальности: смотрите видео онлайн

Тимур Хромаев в ВСУ: что известно