Так, выяснилось, что страницу шоумена в телеграмме взломали хакеры. К тому же, по словам Константина, они требуют средства.

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Грубич предостерег подписчиков и друзей от возможных мошеннических действий от его имени. Как рассказал телеведущий, злоумышленники используют его аккаунт для вымогательства денег, прося перечислить конкретную сумму – 16 800 гривен – на банковскую карточку. Он также отметил важность использования дополнительных средств защиты для мобильных приложений.

Фигня произошла. Мой ТГ взломали. Просят 16 800 на какую-то карточку, вроде бы от меня. Не верьте. Будьте бдительными. Не поленитесь установить двухэтапную проверку для своих аккаунтов,

– рассказал шоумен.



Константин Грубич стал жертвой мошенников / Скриншот из инстаграм-сторис

Ранее жертвой аферистов также стал лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Ему взломали страницу в телеграме, которую, как следствие, пришлось удалить.