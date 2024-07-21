Так, з'ясувалося, що сторінку шоумена в телеграмі зламали хакери. До того ж, за словами Костянтина, вони вимагають кошти.

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Грубич застеріг підписників та друзів від можливих шахрайських дій від його імені. Як розповів телеведучий, зловмисники використовують його акаунт для вимагання грошей, просячи перерахувати конкретну суму – 16 800 гривень – на банківську картку. Він також наголосив на важливості використання додаткових засобів захисту для мобільних додатків.

Фігня сталася. Мій ТГ зламали. Просять 16 800 на якусь картку, начебто від мене. Не вірте. Будьте пильними. Не полінуйтеся встановити двоетапну перевірку для своїх акаунтів,

– розповів шоумен.



Костянтин Грубич став жертвою шахраїв / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше жертвою аферистів також став лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Йому зламали сторінку в телеграмі, яку, як наслідок, довелося видалити.