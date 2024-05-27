Поэтому, артист призвал ничему не верить в интернете. Он подробно рассказал, что именно с ним случилось в своем инстаграме.

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Что случилось с Андреем Хлывнюком

Выяснилось, что ему взломали страницу в телеграмме, поэтому он удалил ее и призвал не доверять любым сообщениям, якобы присланным от его имени.

Не верьте ничему. Удалил это г*вно мокшанское,

– отметил певец.



Андрей Хлывнюк стал жертвой мошенников / Скриншот из инстаграм-сторис

Кто еще из украинских звезд стал жертвой аферистов