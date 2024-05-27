Поэтому, артист призвал ничему не верить в интернете. Он подробно рассказал, что именно с ним случилось в своем инстаграме.
Не пропустите Джамала в третий раз стала мамой: первое фото новорожденного сына
Что случилось с Андреем Хлывнюком
Выяснилось, что ему взломали страницу в телеграмме, поэтому он удалил ее и призвал не доверять любым сообщениям, якобы присланным от его имени.
Не верьте ничему. Удалил это г*вно мокшанское,
– отметил певец.
Андрей Хлывнюк стал жертвой мошенников / Скриншот из инстаграм-сторис
Кто еще из украинских звезд стал жертвой аферистов
- Виктор Бронюк: аккаунт солиста группы "ТИК" в телеграме был взломан мошенниками, которые использовали его популярность для вымогательства денег от поклонников. Впоследствии исполнитель восстановил контроль над своей страницей.
- Владимир Дантес: неизвестные из Барселоны пытались снять более 100 тысяч грн с личной карты певца. Причиной стала неосмотрительность Дантеса, который выбросил свой разбитый телефон за границей, что позволило преступникам восстановить его и получить доступ к данным. После трехмесячного расследования и судебных процессов украденные средства вернули на банковскую карточку артиста.
- Наталья Могилевская: аферисты пытались заработать на имени певицы, продавая билеты на вымышленный детский конкурс талантов. Также певица предупредила о фейковой рекламе лекарств от ее имени и призвала не покупать их.