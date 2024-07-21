Так, певица показала, как они развлеклись во Львовской области. 15-летний парень приехал поддержать звездную маму перед ее выступлением.

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Тина Кароль 20 июля выступила в SIRKA CAMP в Новояворовске, что возле Львова. В то же время перед концертом знаменитость провела время с сыном. В частности, они вместе с Вениамином покатались на водных скутерах. Исполнительница поделилась этими счастливыми моментами в социальных сетях

Самая ценная поддержка сегодня со мной во Львове,

– подчеркнула певица.

Фанаты были в восторге от совместных кадров матери и сына, отмечая, как вырос и возмужал Вениамин. Многие обратили внимание на его сходство с покойным отцом, продюсером Евгением Огиром.

"Веня такой взрослый и такой красавчик";

"Доказательства того, что от любви рождаются хорошие дети";

"Вот и все, сыночек выше мамы стал. Защита мамина";

"Капец как Веня похож на Евгения";

"Какие красивые мама и сын";

"Как же он вырос, почему время идет так быстро";

"Ну какие красивые, Веня такой взрослый уже".

Заметим, ранее украинская актриса Ксения Мишина вместе с сыном провела три недели, путешествуя по Соединенным Штатам. Звезда поделилась своими впечатлениями от поездки. Она рассказала, что почувствовала настоящий дух свободы и заметила, как все вокруг улыбаются, даже если это только ради этикета. В то же время Ксения отметила высокие цены, быстрый темп жизни, качественный сервис, но также обратила внимание на проблемы с общественным транспортом в некоторых местах.