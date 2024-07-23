Братья Борисенко признались, что сейчас у них в приоритете гораздо больше вопросов, чем просто музыка. Это война, украинизация, культура и тому подобное.

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Владимир поделился, что на днях ходил на военную подготовку для гражданских, чтобы узнать о базовых навыках. Он также рассказал, чем сейчас занимается он и его брат Александр.

Я работаю в рекламе. Я зарабатываю на жизнь рекламой. Брат работает в медиа, как-то так. Руками зарабатываем!

– поделился Владимир Борисенко.

Экс-фабрикант добавил, что не поддерживает связь с бывшими звездами "Фабрики звезд".

"Ни с кем связь не поддерживаем. Как-то еще тогда прекратили. Наша тусовка – это MamaRika, Мех, Лавика. Коля Серга молодец. Я за него очень рад, что он наконец начал осознавать свою украинскость и изменил позицию. Относительно других... У каждого своя жизнь", – добавил Борисенко.