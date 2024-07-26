Исполнитель ранее рассказывал о страхе воевать на фронте. По словам звезды, он не имеет никаких навыков, которые бы пригодились ему на передовой.

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Впрочем, MELOVIN и теперь отметил, что боится мобилизоваться. Артист заметил, что принесет больше пользы внутри государства, занимаясь творческой деятельностью, чем на фронте. Однако, он ни в коем случае не считает свою музыкальную профессию важнее военной.

У меня не изменились мысли относительно вероятной службы, потому что мой страх умереть никуда не делся, как и у каждого психически здорового человека. Есть люди, которые живут этим – военным делом. Есть люди, которые оперируют; есть люди, которые поют; есть люди, которые занимаются искусством. Есть разные люди, которые занимают свои ниши,

– подчеркнул певец.

Полное интервью с MELOVIN читайте в рамках проекта "Интервью24"

Исполнитель заявил, что не будет убегать и мобилизуется, если получит повестку. В то же время MELOVIN не скрывает своего страха и неготовности к такому решению.

Я лишь просто сказал, что, конечно, я с*у. Призвут – я не знаю, куда деваться. Значит так и будет, значит такая судьба – пойти и защищать границу Украины. Поймут, что моя работа может принести что-то больше государству – спасибо и на этом,

– поделился артист.

Напомним, на днях экс-лидер группы "Коррупция" Миша Крупин сообщил, что добровольно мобилизовался в армию. Музыкант занимается прохождением ВВК и ждет результатов дополнительных обследований.