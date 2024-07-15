Певица решила не афишировать в соцсетях свой концерт в столице Кыргызстана, однако в сети появились видео. Выступление состоялось 11 июля.
К слову Гайтана внезапно перешла на русский язык: ее жестко раскритиковали в сети
В Бишкеке Гайтана исполняла только свои русскоязычные песни, тогда как об украинских хитах не было даже упоминания. В издании "Музвар" отмечают, что выбор артистки очень странный – вместо того, чтобы поддержать собственную страну с украиноязычными треками, звезда поехала в Бишкек и поет на русском.
Выбор как минимум непонятный. В соцсетях певицы об этом тишина. В описании концерта об укрхитах даже речи не идет. Когда ты можешь быть девой только в тотальном молчании..
– добавляют журналисты.
Журналистка Алина Доротюк также возмущена выбором Гайтаны.
"Почему же вы концерты даете на языке агрессора и проповедуете нарративы в стиле "какая разница". Если уж молчите, то везде", – заметила Доротюк.
Выступление Гайтаны в Бишкеке: видео
Что делает Гайтана во время полномасштабной войны
- Певица, которая была одной из самых популярных в нулевых, и представляла Украину на Евровидении в 2012 году, после рождения дочери исчезла из инфопространства.
- Через семь лет исполнительница решила вернуться. В апреле 2024 года артистка презентовала новый альбом "Солнце в тебе". В сборник попали 10 песен исполнительницы, выпущенных после 2014 года.
- Неизвестно, где живет сейчас Гайтана с семьей. По слухам, она находится в Швейцарии. Певица делала несколько сообщений в поддержку Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения.
- Гайтана также перешла на украинский в своих соцсетях. Однако недавно попала в языковой скандал, обнародовав пост на русском. Она заявила, что уважает людей по поступкам, а не из-за языка.