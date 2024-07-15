Певица решила не афишировать в соцсетях свой концерт в столице Кыргызстана, однако в сети появились видео. Выступление состоялось 11 июля.

К слову Гайтана внезапно перешла на русский язык: ее жестко раскритиковали в сети

В Бишкеке Гайтана исполняла только свои русскоязычные песни, тогда как об украинских хитах не было даже упоминания. В издании "Музвар" отмечают, что выбор артистки очень странный – вместо того, чтобы поддержать собственную страну с украиноязычными треками, звезда поехала в Бишкек и поет на русском.

Выбор как минимум непонятный. В соцсетях певицы об этом тишина. В описании концерта об укрхитах даже речи не идет. Когда ты можешь быть девой только в тотальном молчании..

– добавляют журналисты.

Журналистка Алина Доротюк также возмущена выбором Гайтаны.

"Почему же вы концерты даете на языке агрессора и проповедуете нарративы в стиле "какая разница". Если уж молчите, то везде", – заметила Доротюк.

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