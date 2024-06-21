Многие украинские знаменитости показали истинное лицо и отношение к Украине после 24 февраля 2022 года. Трагические события стали тем краеугольным камнем, которые изменили отношение общества к звездам на "до" и "после". Show 24 собрал информацию о тех селебрети, которые во время войны сбежали из Украины и отсиживаются за границей – дальше читайте в материале.

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Влад Яма

По словам хореографа, он выехал из Украины 24 февраля 2022 года, когда мужчинам еще можно было пересекать границу. Яма с женой и сыном живут в США.

В сообщениях в соцсетях танцовщик писал, что его страну уничтожают, но ему главное, чтобы семья была в безопасности. Он поблагодарил ВСУ и отметил, что уважает защитников.

Сегодня мужчина работает в американской студии MIAMI DANCE ACADEMY, в коллективе которого есть россияне. Хореограф уверяет, что устраивает различные мероприятия, на которых собирает средства на ВСУ.

Однако люди выразили возмущение, ведь уверены, что танцор мог остаться в Украине и помогать здесь.

Оксана Байрак

Режиссер давно известна активным сотрудничеством с россиянами. Еще раньше она выразила негативное отношение к Евромайдану и заявила, что это Украина виновата в войне на Донбассе.

В начале полномасштабного вторжения Байрак находилась в Одессе, потому что планировала там отпраздновать свой День рождения. Но впоследствии оказалось, что женщина перебралась в Россию, взяла псевдоним "Фрося Касьян" и начала снимать фильм для пропагандистского канала.

В соцсетях женщина признавалась в любви к России, а украинцам ограничила доступ к просмотру ее блога. В конце 2023 года режиссер заявила, что хочет вернуться в Украину и выразила уверенность, что в Киеве ее встретят с распростертыми объятиями.

Оксана Байрак / Фото из архива режиссера

Юрий Бардаш

Мужчина был успешным танцором и продюсером. Сотрудничал со многими звездами шоубизнеса и создал не один успешный проект. Истинное лицо предателя открылось еще до начала полномасштабного вторжения.

Он "прославился" скандальными интервью российскому журналисту Юрию Дудю и Сергею Иванову, где неоднозначно высказывался о Донбассе, отмечая, что "в Украине царит беззаконие".

В начале вторжения Бардаш находился на отдыхе за границей, а впоследствии перебрался в Россию. Сначала он умалчивал о тех страшных событиях, но потом сравнил украинских артистов с нацистами гитлеровской Германии и обвинил их в рекламе войны.

Более того, в стране-агрессоре он продвигает пророссийские нарративы, отмечая, что "во всем виновата Америка", а диктатор Путин заслуживает похвалы. Предатель даже призвал украинцев к капитуляции.

В начале 2024 года Бардаш получил российский паспорт. В этом же году СБУ объявила ему о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса.

Юрий Бардаш / Фото из телеграмма продюсера

Алексей Потапенко (Потап)

Несмотря на то, что рэпер иногда наведывается в Украину, основная часть его жизни проходит за рубежом. В феврале этого года исполнитель сообщил, что летит в Колумбию. Ведь это страна, которая определяет музыкальные тренды в Латинской Америке, а ему, как продюсеру, очень хочет познакомиться с тамошними знаменитостями и поработать с лучшими авторами.

Настя Каменских улетела вместе с мужем.

Олег Винник

Певец, которого обожали миллионы, во время полномасштабной войны полностью исчез с радаров звездной жизни. Из социальных сетей исчезли все фотографии исполнителя.

Летом 2023 года Винник дал первое интервью после долгого молчания. Он рассказал, что выехал из Украины законно, ведь является резидентом Германии. По словам Олега, он вывез с собой еще много людей.

Винник отметил, что за рубежом лечит редкую болезнь. А вот о войне говорить не хочет, потому что уверен, что его никто не будет слушать, ведь он находится за границей.

Однако большая часть аудитории не поверила словам артиста.

Олег Винник / Скриншот с видео

Юрий Фалеса

Начало полномасштабного вторжения застало продюсера в Киеве. В 2022 году российские оккупанты уничтожили его загородный дом, но после этого случая Фалеса исчез.

Через некоторое время его экс-супруга сообщила, что мужчина уехал в Россию, ведь там проживает мама продюсера. Впоследствии Юрий вышел на связь и рассказал, что на самом деле находится в Крыму. Но о том, как ему удалось попасть на временно оккупированный полуостров, рассказывать не стал.

Юрий Фалеса / Фото из инстаграма продюсера

Андрей Щегель

Комик сам рассказал, что сбежал из Украины во время полномасштабной войны. Минкульт предоставил ему разрешение на выезд за границу в благотворительных целях, но юморист так и не вернулся обратно.

Известно, что Щегелю отправлено три повестки, но мужчина уверял, что сбежал точно не из-за них, а просто решил "воспользоваться правом на комфортную жизнь". По его мнению, защитники Украины "сами решают свою судьбу на войне".

Более того, Андрей даже обозвал Украину "й*б*ным цирком с попаяными дебилами". После этого нарвался на еще большую волну хейта от аудитории. Но даже извинения за свои слова не повлияли на лучшее отношение к себе.

Андрей Щегель / Скриншот из интервью комика

Александр Эллерт

Шоумен получил славу благодаря участию в различных телевизионных проектах. Однако любовное шоу "Холостячка", принесло немалую узнаваемость. Напомним, что в финале Эллерт завоевал сердце украинской актрисы Ксении Мишиной. Однако через некоторое время отношений пара рассталась.

Летом 2022 года мужчина уехал в Калифорнию, США. После шквала критики он объяснил, как ему удалось покинуть территорию Украины.

Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также во время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, Квартал 95, президент любой страны, Доктор Стрендж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат... никакого отношения к моему пересечению границы не имеют, – рассказал Александр.

В Штатах Эллерт дает концерты стендапа. Украинская аудитория в инстаграме упрекает комика за то, что тот выступает на русском языке.

Однако несмотря на эти истории, нам есть кем гордиться. Ведь многие украинские знаменитости взяли в руки оружие и стали на защиту Родины. Кто-то воюет на фронте, а кто-то занимается волонтерством и собирает деньги на поддержку ВСУ.