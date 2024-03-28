Это п**дец, – Гонковский возмутился из-за комментаторов, пока Пренткович отдыхает в Риме

Андрей Гонковский на фоне скандала возмутился тем, что пресса и блогеры обсуждают их местонахождение. Тем временем Таня Пренткович похвасталась отдыхом в Риме.

Андрей Гонковский, который так и не вернулся в Украину после скандала, обратился к подписчикам с новостями. Он заявил, что теперь его контент будет другим.

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Андрей Гонковский меняет контент и возмущается из-за обсуждения

Предприниматель заявил, что он и его избранница будут продолжать жить, работать, создавать семью, запускать новые проекты и помогать армии. Гонковский продолжит освещать это в блоге, однако его жизнь заметно изменилась.

Изменился контекст. Изменился и я. В один момент все перевернулось с ног на голову. Потом еще так несколько раз,

– написал Андрей.

Избранник Тани Пренткович добавил, что он не будет разглашать место, где сейчас находится. И пожаловался на СМИ, которые писали о вероятном местонахождении пары.

"Но на самом деле это п**дец. Говоришь – "из-за вопросов безопасности не разглашаем место нахождения". И нужно быть кончеными идиотами, чтобы пытаться узнать и распространить, где мы находимся... Ради охватов и новостей. Это касается как журналистов и комментаторов (которые якобы нас где-то увидели), так и пабликов, тиктокеров или блогеров, которые репостят какие-то новости, или делают на этом контент", – отметил предприниматель.

Андрей Гонковский о скандале / Фото из инстаграм-сториз

Тем временем Таня Пренткович отдыхает в Риме

Хотя Андрей Гонковский не хочет говорить о том, где находится, его возлюбленная освещает свой отдых. Она сообщила, что сейчас поселилась в Риме. Блогерша похвасталась, что подписчиков ждет больше тревел-контента, ведь он ее наполняет.

Таня Пренткович в Риме / Фото из инстаграм-сториз

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