Таня Пренткович объяснила, почему удалила пост с извинениями за отпуск на Мальдивах

В январе этого года скандальные блогеры Таня Пренткович и Андрей Гонковский извинились за свой отпуск на Мальдивах во время войны. Впоследствии они удалили тот пост с извинениями, а теперь объяснили, почему именно это сделали.

Главной причиной удаления публикации блогеры назвали хейт, большая часть которого полилась на Гонковского. Мужчина уехал из Украины как волонтер, но так и не вернулся.

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Таня отметила, что получила бешеное количество негатива от пользователей. Из-за этого она с любимым устала и приняла решение архивировать пост с извинениями.

Мы просто не выдержали, когда тысячи сообщений и комментариев с пожеланиями разных ужасных вещей в твоей жизни. Мы просто были уставшие и решили, архивировав пост, таким образом закрыться,

– призналась Пренткович.

В посте с извинениями блогерша назвала поездку любимого на Мальдивы "импульсивным и необдуманным" решением. Инфлюенсерка не хотела, чтобы их поступок заставил плохо думать о других волонтерах и бизнесах, которые существенно помогают стране и часто ездят за границу. Впрочем, Андрей возмутился тем, что их искренность с любимой не оценили.

Именно в этом посте мы говорили об извинениях, открытости и о том, как было на самом деле, а в ответ мы получили огромное количество оскорблений и хейта. Для нас это было ударом,

– заверил Гонковский.

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Напомним, что из-за хейта и скандального отпуска на Мальдивах Андрей и Таня решили переехать за границу. Об этом пара сообщила еще в марте. Некоторые поклонники звезд посоветовали им работать на аудиторию той страны, где те находятся.