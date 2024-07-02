Большая часть негатива полилась на Гонковского, который сбежал из Украины, как волонтер, а потом уехал к любимой на Мальдивы. Он оправдался и за свой отдых за границей.

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Блогеры решили ответить на вопросы пользователей о переезде. В то же время они поговорили о выезде Гонковского в Польшу по системе "Шлях" для волонтеров, жизни до переезда и после него, нежелание Андрея воевать на фронте и отсутствие мотивации пары возвращаться в родную страну.

Мы молчали очень долго, но для нас важно быть откровенными с вами, со своей аудиторией. Мы не ждем поддержки, но нам важно быть услышанными и важно дальше двигаться с теми, кто готов слушать, даже если наши действия или решения для них не ок,

– призналась Пренткович.

На протяжении всего видео блогеры пытаются заверить сторонников, что ни в чем не виноваты и никого не обманывали. В некоторых моментах Таня не смогла сдержать слезы, особенно во время обсуждения вопросов о выезде из Украины, который она очень болезненно перенесла.

Однако, пользователи назвали откровенный разговор инфлюенсеров "актерской игрой". Большинство пользователей не поверило ни одним словам Тани и Андрея, в очередной раз подчеркнув, что никому не надо их слезы, пока те "живут жизнь" за рубежом. Некоторые даже посоветовал Пренткович и Гонковскому создать блог и работать на ту страну, где они сейчас живут.

"Таня, чего плачешь? Ты же в солнечной Испании под жарким солнцем. Без тревог, разве душевных, раз слезы";

"Вы уехали, ну так заведите новую страницу, наберите аудиторию той страны где живете и развивайтесь дальше. К чему эти слезы?";

"Знаете, я с вами так давно, радовалась за вас, наблюдала. А вот пробили вы дно тогда, когда нагло начали врать всем";

"Или замолчите вообще и не показывайте этот цирк, или пытайтесь навсегда начать свою жизнь где-то, но не в Украине. Попробуйте с нуля, например, в Испании. Вы там просто будете обычными людьми. Ложью уже свой выбор сделали";

"Жить хочется заграницей, а деньги зарабатывать из Украины, имея аудиторию украинскую, и интеграции с украинским бизнесом";

"Молчание было лучшей идеей. Думаю надо, чтобы такие же интервью давали женщины, матери, сестры погибших мужчин и не только их, а всех погибших мирных".

Как оправдался Гонковский за переезд за границу