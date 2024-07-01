Ранее она рассказывала, что ее коллеги из-за зависти не хотят, чтобы новая видеоработа получила должное внимание. Теперь исполнительница разочарована украинским шоубизнесом.
Интересно Эксклюзив от Барских и новый формат DANTES: 9 музыкальных хитов недели, которые стоит услышать
В своих соцсетях KOLA призналась, что не знала, насколько артисты бывают лицемерными и завистливыми. Она хочет, чтобы слушатели знали, как пытаются их кумиры "слить других".
Я даже не знала, насколько все пронизано завистью. Зависть от коллег – от тех, кто тебе улыбается в лицо. Я хочу, чтобы вы увидели, те люди, которые не в музыке, – что это треш. Одни сливают других. Как только ты достигаешь чего-то – тебя готовы сжечь. Боже, как это низко,
– поделилась KOLA.
По словам исполнительницы ее коллеги готовы сделать все, чтобы никто не достиг похожего успеха. Артистка заверила, что карма существует, и все получат то, на что заслуживают.
Испортили нам все впечатление от нашей работы, многим людям испортили. Поверьте, без прикола, из-за этого у вас в жизни будет какая-то беда очень сложная – или ребенка не сможете сделать, или еще что-то страшнее, болезнь какая-то. Поэтому извиняйте, вы сами видели, что делали. Вы тва*юки, и Бог все видит,
– подчеркнула певица.
В то же время она сообщила, что знает, кто причастен к блокированию ее клипа. Сейчас исполнительница ищет доказательства.
Что известно о новом клипе KOLA, который блокируют
- 27 июня, певица запремьерила новую песню "Целуй" и клип к ней.
- В композиции артистка воспевает лучшие аспекты безусловной любви. В то же время песня рассказывает об эмоциях, которые возникают у влюбленного человека.
- "Моя новая песня – это продолжение моей истории любви и романтики, которую я рассказываю через музыку. Очень важно, когда любовь базируется на чувствах, доверии и душевном спокойствии, который ощущается рядом с любимым человеком", – высказалась исполнительница.
- Трек создан в аутентичном стиле KOLA. Клип, как и песня, имеет романтическое настроение.