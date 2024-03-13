В недавнем интервью для одного из пропагандистских каналов Таисия Повалий, которая родом из Киевской области, сделала циничное заявление о своей национальности. Как пояснила поклонница Путина, она – советско-российская украинка и этим гордится.

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Что говорит Повалий о своей национальности

В прошлом году в День Независимости Украины, 24 августа 2023 года, Таисия получила российский паспорт, официально став гражданкой страны-агрессора.

Теперь же Повалий убеждена, что ее миссия как "русской украинки" выдать альбом, куда войдут как украинские, так и российские песни. Таким образом она планирует развивать тему о "братских народах" и одной культуре.

Я очень хочу выпустить украино-российский альбом. Там будут и украинские, и русские песни. Вы знаете, это моя миссия. Я же русская украинка. Я советско-русская украинка!

– цинично заявила Повалий.

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