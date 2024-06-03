Говорят о нем дерьмо, – сын Потапа рассказал, как его отец реагирует на хейт

Потап часто подвергается критике со стороны украинцев, ведь живет за границей, выступает на сомнительных площадках и удивляет своими сообщениями. Сын рэпера рассказал, что он об этом думает.

15-летний сын Потапа согласился с мнением о том, что он живет в непростое время. Андрей поделился, что оставаться спокойным в сложные периоды его научил отец.

К слову Нет ничего невозможного, – Потап рассказал, как иностранцы относятся к украинским артистам

По словам Андрея Потапенко, его папа не обращает внимания на критику. Поэтому и он старается делать так же.

Чтобы быть спокойным, когда на тебя кто-то говорит что-то плохое, нужно не обращать внимания на это и говорить: "Пусть говорят". Мне помогает это делать мой отец. Все знают, как его не любят в Украине, но я к нему приезжаю,

– рассказал сын продюсера.

Андрей поделился, что он любит проводить время с отцом. Он приезжает к нему заграницу.

"Когда мы вместе с ним, то он веселый, потому что он не смотрит на тех, кто говорит о нем какое-то дерьмо. Я пожелаю это всем: не смотреть на тех, кто говорит о тебе дерьмо", – высказался звездный сын.

Взаимоотношения Потапа с сыном

15-летний Андрей Потапенко с юмором комментировал слухи о плохих отношениях со звездным отцом. Он заверил, что у них хорошие взаимоотношения.

Мать Андрея – Ирина Горовая – тоже говорила о том, что Андрею и Алексею стоит видеться несмотря на все скандалы. Бизнесвумен рассказывала, что они постоянно переписываются и звонят друг другу. А когда проводят время вместе, то играют в баскетбол.