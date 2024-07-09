Артист с началом вторжения вступил во львовскую ТРО. Он был офицером запаса.

Не пропустите Где сейчас Святослав Вакарчук, который воспитывает двоих детей и жалеет о своем политическом прошлом

На днях Святослав подал электронную декларацию об увольнении с военной службы. Это натолкнуло людей на мысль о возможной демобилизации Вакарчука. Впрочем, эта информация оказалась не правдивой. По словам менеджера коллектива, фронтмен группы до сих пор является мобилизованным в ВСУ.

Пишу коротко и так, как есть. Информация о демобилизации Святослава Вакарчука не соответствует действительности. Он продолжает быть мобилизованным в Вооруженных силах,

– сообщила Виктория Хоменко.

В то же время Святослава будут переводить на новую должность. Однако, где именно будет служить Вакарчук пока неизвестно.

Напомним, в марте 2022 года Святослав Вакарчук присоединился к рядам львовской ТРО, как офицер запаса. Он служил лейтенантом ВСУ и имел возможность ездить с благотворительными концертами для военных, которые находятся на фронте, и переселенцев. Группа собирает деньги на помощь защитникам Украины, а 12 октября проведет юбилейный концерт во Дворце Спорта, в Киеве, по случаю 30-летия коллектива.