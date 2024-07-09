Артист з початком вторгнення вступив до львівської ТРО. Він був офіцером запасу.

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Днями Святослав подав електронну декларацію про звільнення з військової служби. Це наштовхнуло людей на думку про можливу демобілізацію Вакарчука. Втім, ця інформація виявилася не правдивою. За словами менеджерки колективу, фронтмен гурту досі є мобілізованим у ЗСУ.

Пишу коротко і так, як є. Інформація про демобілізацію Святослава Вакарчука не відповідає дійсності. Він продовжує бути мобілізованим у Збройних силах,

– повідомила Вікторія Хоменко.

Водночас Святослава переводитимуть на нову посаду. Однак, де саме служитиме Вакарчук поки невідомо.

Нагадаємо, у березні 2022 року Святослав Вакарчук долучився до лав львівської ТРО, як офіцер запасу. Він служив лейтенантом ЗСУ та мав можливість їздити з благодійними концертами для військових, які перебувають на фронті, та переселенців. Гурт збирає гроші на допомогу захисникам України, а 12 жовтня проведе ювілейний концерт у Палаці Спорту, у Києві, з нагоди 30-річчя колективу.