Мероприятие состоится осенью, 12 октября, во Дворце спорта. Участники коллектива подчеркнули, что это будет особенный концерт.
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Интересно, что музыкальное действо называется "Тот День". Билеты на концерт поступят в продажу 24 июня. Кроме того, доступ на мероприятие будут иметь все, кто приобрел билеты на тур "Океана Эльзы", запланированный еще на 2022 год, включая концерт в НСК "Олимпийский". В то же время для этого надо заполнить форму для обмена билетов.
Участники коллектива отмечают, что это будет не празднование, а особый концерт, который позволит фанатам почувствовать единство и поддержку друг друга в это непростое время.
Это "Тот день", когда мы встретимся, чтобы быть вместе. Чтобы вспомнить самое дорогое и загадать самое важное. Чтобы благодарить и помогать тем, благодаря кому мы есть сейчас и будем иметь завтра. Чтобы жить, действовать и приближать наш общий именно тот День вместе,
– написали музыканты.
По данным инсайдеров, кроме концерта во Дворце Спорта, готовится ряд художественных проектов, посвященных истории и творчеству группы. В частности, выпуск документального фильма об "Океане Эльзы".
Что известно об ОЭ после 24 февраля 2022 года
- Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, легендарная группа не прекращает свою музыкальную деятельность. С начала войны коллектив выпустил несколько мощных треков, посвященных героической борьбе украинского народа.
- В апреле 2022 года "Океан Эльзы" презентовал песню "Город Марии", которая стала данью уважения защитникам Мариуполя. Через несколько месяцев, в июле, вышла композиция "Квіти мінних зон", поразившая слушателей своей эмоциональностью и глубиной.
- На вторую годовщину полномасштабного вторжения группа выпустила трек "Ответ". Музыканты описали его как песню о боли, память, благодарность и сложный путь к победе.
- Кроме того, в марте 2023 года коллектив впервые в своей истории представил англоязычную песню Voices Are Rising, которая войдет в будущий альбом, полностью написаний на английском языке.
- Поклонники "Океана Эльзы" с нетерпением ждут и долгожданный украинский альбом, релиз которого запланирован на осень этого года.