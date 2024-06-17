Мероприятие состоится осенью, 12 октября, во Дворце спорта. Участники коллектива подчеркнули, что это будет особенный концерт.

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Интересно, что музыкальное действо называется "Тот День". Билеты на концерт поступят в продажу 24 июня. Кроме того, доступ на мероприятие будут иметь все, кто приобрел билеты на тур "Океана Эльзы", запланированный еще на 2022 год, включая концерт в НСК "Олимпийский". В то же время для этого надо заполнить форму для обмена билетов.

Участники коллектива отмечают, что это будет не празднование, а особый концерт, который позволит фанатам почувствовать единство и поддержку друг друга в это непростое время.

Это "Тот день", когда мы встретимся, чтобы быть вместе. Чтобы вспомнить самое дорогое и загадать самое важное. Чтобы благодарить и помогать тем, благодаря кому мы есть сейчас и будем иметь завтра. Чтобы жить, действовать и приближать наш общий именно тот День вместе,

– написали музыканты.

По данным инсайдеров, кроме концерта во Дворце Спорта, готовится ряд художественных проектов, посвященных истории и творчеству группы. В частности, выпуск документального фильма об "Океане Эльзы".

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