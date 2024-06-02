Однако, Шерстюк в последний момент едва не отказался от своей мечты. Вернуть парню уверенность в себе смогла его воспитательница по музыке.
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Вера Омолс, мать Андрея, призналась, что парень с детства начал проявлять интерес к творчеству. Так, парень отбивал музыкальный такт ладонями или ложкой, пытаясь воспроизвести песню из мультфильмов.
Впрочем, к выступлению на одной сцене со Святославом Вакарчуком Шерстюк готовился в течение двух месяцев. В этом ему помогла учительница по музыке – Любовь Тянутова, с которой он учил песню "Обійми". Более того, в день выступления она оставалась с ним на телефонной связи.
Перед репетицией, Андрей разволновался и не смог сначала спеть вместе со Святославом. Однако, парню помогла воспитательница, которая вовремя его успокоила.
Он может волноваться, что-то новое для него это очень трудно. Это надо проходить, через это переступать,
– рассказала мама подростка.
Сначала Шерстюк зашел в зал как зритель, впрочем решил попробовать себя и выйти на сцену вместе с кумиром.
Мечта осуществилась на все 100%, очень хорошо мы спели с Вакарчуком в дуэте. Я хочу это сказать искренним зовом всего сердца,
– отметил Андрей.
Андрей Шерстюк выступил вместе со Святославом Вакарчуком: смотрите видео онлайн
Что известно об Андрее Шерстюке
- 13-летний парень родом из Чернигова.
- Он живет в многодетной семье. Андрей имеет еще пять братьев и сестер.
- С рождения парень не видит.