В годовщину смерти Павла артист опубликовал фото парня. Кроме того, он обратился к нему с щемящими словами.
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В своем посте Павлик процитировал строки из собственной песни "Мой ангел", которую посвятил сыну: "Твой номер телефона не стираю, к тебе в рай, сыночек, дозвонюсь". Далее певец добавил личное обращение.
Сыночек, ты давал присягу на верность Родине, хоть тебе и не пришлось стать в ряды наших Вооруженных сил. Но я верю, что с небес ты все видишь и максимально поддерживаешь своих побратимов. Ты так любил Украину,
– подчеркнул исполнитель.
В дополнение Виктор Павлик обнародовал видео с архивными кадрами сына, который был курсантом Академии СБУ.
Что известно о смерти сына Виктора Павлика
- Павел ушел из жизни после длительной борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием. В октябре 2018 года у парня диагностировали саркому позвонков – редкую и агрессивную форму рака.
- В течение двух лет Павел мужественно боролся с болезнью. За это время он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Несмотря на интенсивное лечение, весной 2020 года состояние его здоровья начало ухудшаться.
- В июне 2020 года Павел принял непростое решение приостановить лечение. Он надеялся, что организм сможет восстановиться после длительного приема мощных препаратов и самостоятельно противостоять болезни. К сожалению, в конце июля состояние Павла критически ухудшилось, и он попал в хоспис.
- 7 августа 2020 года мать Павла сообщила трагическую новость о его смерти.