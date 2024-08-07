В годовщину смерти Павла артист опубликовал фото парня. Кроме того, он обратился к нему с щемящими словами.

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В своем посте Павлик процитировал строки из собственной песни "Мой ангел", которую посвятил сыну: "Твой номер телефона не стираю, к тебе в рай, сыночек, дозвонюсь". Далее певец добавил личное обращение.

Сыночек, ты давал присягу на верность Родине, хоть тебе и не пришлось стать в ряды наших Вооруженных сил. Но я верю, что с небес ты все видишь и максимально поддерживаешь своих побратимов. Ты так любил Украину,

– подчеркнул исполнитель.

В дополнение Виктор Павлик обнародовал видео с архивными кадрами сына, который был курсантом Академии СБУ.

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