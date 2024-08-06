После признания Роберта Узелкова о его отношениях с отцом, Вячеслав впервые вышел на связь. Он обратился к людям, которые его вспоминают.

К слову После заявления об отречении от отца: экс-супруга Узелкова отреагировала на слова сына

Боксер Вячеслав Узелков, вероятно, написал эти слова к своему сыну и бывшей жене. Он пожелал им быть влюбленными и любимыми.

Любовь есть, все остальные, кому трудно жить, просто поймите, вы никто. Но спасибо, что вы есть. Потому что, я важнее в вашей жизни, чем ваше окружение. Раз вы меня постоянно вспоминаете. Желаю вам быть влюбленным и любимым человеком,

– написал спорстмен.

Узелков также опубликовал фото с любимой. В инстаграм-сториз он добавил, что партнерша больше всего поддерживала его после операции.



Вячеслав Узелков с любимой / Фото из инстаграма боксера

Вячеслав Узелков 22 года состоял в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской, они развелись со скандалом в 2018 году. На днях сын Вячеслава и Марины признался, что не хочет видеть своего отца, потому что за годы воспитания слышал от него только оскорбления и угрозы.

Марина Боржемская отреагировала на сообщение Роберта и выразила ему благодарность за искренность и смелость.