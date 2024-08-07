Виктор Павлик в инстаграм-сториз опубликовал архивное фото сына. На снимке Павел позировал в военной форме. Дело в том, что парень был курсантом Академии СБУ.

К слову "Память не угаснет никогда": брат солиста группы Schmalgauzen погиб на фронте

Сыночек... 4 года,

– со щемящей болью написал Виктор Павлик.



Виктор Павлик показал фото сына / Фото из инстаграм-сториз

Также Виктор Павлик обнародовал фото сына, где на фоне звучит его песня "Мой ангел". Эту композицию певец выпустил в память о Павле.

Почему не стало сына Виктора Павлика

Павел Павлик боролся с тяжелой болезнью – саркомой. Ему диагностировали рак позвонков в октябре 2018 года. Парень прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии за 2 года постоянного лечения. Его состояние ухудшилось весной 2020.

Уже в июне сын Виктора Павлика сообщил, что приостанавливает лечение. Он хотел, чтобы организм восстановился после медикаментов и самостоятельно боролся с болезнью. Однако в конце июля сын певца попал в хоспис, а 7 августа его мама сообщила о смерти.