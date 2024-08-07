У річницю смерті Павла артист опублікував фото хлопця. Крім того, він звернувся до нього з щемливими словами.
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У своєму пості Павлік процитував рядки з власної пісні "Мій янгол", яку присвятив синові: "Твій номер телефону не стираю, до тебе в рай, синочку, додзвонюсь". Далі співак додав особисте звернення.
Синочку, ти давав присягу на вірність Батьківщині, хоч тобі й не довелося стати в ряди наших Збройних сил. Але я вірю, що з небес ти все бачиш і максимально підтримуєш своїх побратимів. Ти так любив Україну,
– підкреслив виконавець.
На додаток Віктор Павлік оприлюднив відео з архівними кадрами сина, який був курсантом Академії СБУ.
Що відомо про смерть сина Віктора Павліка
- Павло пішов з життя після тривалої боротьби з важким онкологічним захворюванням. У жовтні 2018 року у хлопця діагностували саркому хребців – рідкісну та агресивну форму раку.
- Протягом двох років Павло мужньо боровся з хворобою. За цей час він пройшов 18 курсів хімієтерапії та курс променевої терапії. Попри інтенсивне лікування, навесні 2020 року стан його здоров'я почав погіршуватися.
- У червні 2020 року Павло прийняв непросте рішення призупинити лікування. Він сподівався, що організм зможе відновитися після тривалого приймання потужних препаратів і самостійно протистояти хворобі. На жаль, наприкінці липня стан Павла критично погіршився, і він потрапив до хоспісу.
- 7 серпня 2020 року мати Павла повідомила трагічну новину про його смерть.