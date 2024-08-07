У річницю смерті Павла артист опублікував фото хлопця. Крім того, він звернувся до нього з щемливими словами.

Не пропустіть Ви – ніхто, – В'ячеслав Узелков зробив заяву після гучних слів його сина про зречення

У своєму пості Павлік процитував рядки з власної пісні "Мій янгол", яку присвятив синові: "Твій номер телефону не стираю, до тебе в рай, синочку, додзвонюсь". Далі співак додав особисте звернення.

Синочку, ти давав присягу на вірність Батьківщині, хоч тобі й не довелося стати в ряди наших Збройних сил. Але я вірю, що з небес ти все бачиш і максимально підтримуєш своїх побратимів. Ти так любив Україну,

– підкреслив виконавець.

На додаток Віктор Павлік оприлюднив відео з архівними кадрами сина, який був курсантом Академії СБУ.

Що відомо про смерть сина Віктора Павліка