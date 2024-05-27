Ему был 71 год. Только 16 марта папа артистки отпраздновал свой день рождения.

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Что случилось с отцом Светланы Тарабаровой

Исполнительница решила пока не разглашать причину смерти папы. Она лишь опубликовала черно-белое фото отца и написала щемящий текст.

Папа, я люблю тебя. Мы будем любить тебя вечно. Ты научил меня быть смелой и сильной, ты научил ценить семью, верить в мечту и не сдаваться. Светлая память, муж, друг, папа, дедушка Василий. Нам всем очень больно, надеюсь тебе уже легче,

– отметила певица.

Что известно об отце Светланы Тарабаровой