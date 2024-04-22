Теперь невеста номер один, - Морозюк впервые после разрыва с Гринкевичем заговорила об отношениях
Источник:"Люкс ФМ"
По Сети ходили слухи о новом романе художницы Сони Морозюк, экс-невесты коррупционера Романа Гринкевича. Девушка решила впервые прокомментировать свою личную жизнь после скандального разрыва с экс-возлюбленным.
К тому же она высказалась за недавно опубликованные сторис с букетами и коктейлями. Именно после этого пользователи начали подозревать художницу в изменениях в личной жизни.
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Появились ли у Морозюк новые отношения
По словам Сони, после скандального разрыва с Романом Гринкевичем, она сделала вывод – не делиться публично своей личной жизнью. В то же время художница призналась, что, несмотря на предположения фанатов, не находится в отношениях.
Чему меня научила эта ситуация: о своем личном – рот на замок. Нахожусь ли я в отношениях? Нет, не в отношениях,
– заверила девушка.
К тому же Морозюк удивило то, что за ней ухаживают парни, зная о ее скандальном прошлом. По словам художницы, ей написало примерно 150 парней для того, чтобы познакомиться. Девушка шутит, что это из-за того, что все люди увидели ее имеющееся имущество и поняли, какая она женщина.
Ухаживают ли за мной? Да. И это вообще прикол. Люди думали что на Морозюк "венец безбрачия" и парня ей не нужно. Мне написало где-то парней 150 с целью познакомиться. Все увидели, что у меня есть имущество и какая я девушка. Я теперь невеста номер один,
– поделилась художница.
Интервью Сони Морозюк: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Сони Морозюк
- Львовский бизнесмен Роман Гринкевич и художница Соня Морозюк были вместе пять месяцев. Пара даже успела обручиться. Предложение Роман сделал девушке в Венеции, куда он выехал как волонтер.
- По словам Сони, она не знала о мошеннических схемах экс-возлюбленного. В то же время после ареста Романа художница решила отменить свадьбу и продать подарки, полученные от него. Вырученные средства она планирует передать на ВСУ.
- Интересно, что до отношений с Гринкевичем Морозюк уже была замужем. Ее первого мужа также звали Романом, а фамилия Залипа. Он бизнесмен, который занимается строительством. Пара расписалась в декабре 2022, а уже в сентябре 2023 года развелась. Стоит отметить, что в это время Соня уже встречалась с Гринкевичем.