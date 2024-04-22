Рэпер Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) развелся несколько лет назад и сейчас находится в новых отношениях. Жизнью экс-жены Анны Андрийчук он не интересуется.

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Позитив о свадьбе бывшей жены

Артист признался, что не знает, действительно ли его бывшая во второй раз вышла замуж. Они завершили общение на хорошей ноте, но сейчас не поддерживают контакт.

Думаешь? Я не знаю. Я не общаюсь с ней. Мы в последний раз нормально с ней закончили разговор,

– сказал Позитив.

Напомним, в феврале Анна Андрийчук опубликовала фото в свадебном платье. В комментарии к сообщению она отметила, что это ее откровение. Звезды и друзья поздравили девушку со вторым замужеством, но точно неизвестно, действительно ли она снова замужем.

Почему Позитив скрывает нынешние отношения

Позитив рассказал, что сейчас его мотивирует любовь. В то же время о своем любимом человеке он рассказывает крайне мало. Артист признался, что имеет желание показать свою избранницу, но не уверен в том, ли это актуально.

"Я очень сильно хотел сделать это на День всех влюбленных, поделиться. Потому что моей второй половинке это важно. Но потом я сказал, что давай пока не будем, потому что много других новостей... Где-то приятные, где-то неприятные. Я очень хочу это правильно сделать", – заметил рэпер.

Ранее певец рассказывал о том, что после развода с бывшей женой он прошел трансформацию. В новых отношениях он "более сознательный, внимательный и спокойный". А еще учится правильно выстраивать коммуникацию с любимым человеком.