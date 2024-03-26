Конкуренция большая, - представительница Украины на "Мисс Мира" прокомментировал коррупцию на конкурсе

"Мисс Украина-2023" София Шамия, которая представляла Родину на международной арене, рассказала детали участия в конкурсе красоты. В частности, она высказалась о коррупции на нынешнем "Мисс Мира".

Девушка заметила, что на конкурсе красоты была очень большая конкуренция. По словам Софии, все девушки были достойны победы на "Мисс Мира".

Не пропустите На глазах у зрителей: во время концерта Анастасии Приходько произошла трагедия

Что София Шамия сказала о конкуренции на "Мисс Мира"

Модель отметила, что это конкурс красоты международного уровня, где собираются представители разных стран, которые сделали большой вклад для того, чтобы продемонстрировать культуру и уникальность своего государства. По ее мнению, все участницы заслуживали завоевать желанный титул.

Все представительницы были достойны победы и проявили себя креативно, хочу заверить, что конкуренция была большая,

– сказала София.

Что известно о "Мисс Мира-2023"