Кристина Пышкова стала 71-й Мисс Мира. Девушка обошла сто одиннадцать соперниц со всего мира.

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Кто победил на "Мисс Мира-2023"

Короновали участницу из Чехии Кристину Пышкову. Она – вторая чешка, которая одержала победу на конкурсе.

Мисс Мира Чешская Республика, Кристина Пышкова стала 71-й Мисс Мира! Поздравляем и добро пожаловать в семью Мисс Мира, Кристина,

– отметили на инстаграм-странице конкурса красоты.

Что известно о Кристине Пышковой

Девушка в свои 24 года совмещает обучение в области права и бизнес-администрирования с успешной карьерой модели.

Кроме того, она основала фонд Krystyna Pyszko Foundation, благодаря которому открыла школу английского языка для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где сама работает волонтером.