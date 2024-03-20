Жалкое семейство, - военная Настя Вербова разнесла блогершу Пренткович и ее бойфренда

Военная ВСУ Настя Вербова резко прокомментировала скандал вокруг Пренткович и ее бойфренда. В ответ они заблокировали ее в инстаграме.

Сеть гудит обсуждением по поводу переезда блогера Тани Пренткович и ее избранника Андрея Гонковского, который так и не вернулся в Украину. Свое мнение в инстаграм-сториз высказала фотограф и военная Настя Вербова.

Важно Андрей Гонковский не возвращался в Украину после отпуска на Мальдивах, – СМИ

Военная ВСУ о Тане Пренткович

Защитница эмоционально прокомментировала решение пары уехать, а также циничные сториз блогера о выборе "жить жизнь".

Как жалко уехать, нарушая закон, пока ребята *башат на фронте в свою единственную жизнь. Ваше семейство жалкое,

– обратилась Вербова к Пренткович и Гонковскому.

После этих сообщений и блогер, и ее избранник заблокировали военную в инстаграме. Настя Вербова отметила, что Гонковский, очевидно, обиделся из-за ее слов о том, что он "жалкое и ничтожное ссыкло".

"Между тем нам с вами надо перестать делать тупых людей популярными. Потому что если бы не ее подписчики, то у нее бы не было денег с ее инстациганства. И не было бы денег со взятками вывезти своего мужика", – заметила военная.

Настя Вербова о Пренткович и Гонковском / Фото из инстаграм-сториз

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