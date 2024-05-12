Швейцария победила на Евровидении-2024
Швейцария стала победителем Евровидения! Эту страну представили Nemo с песней The Code. Невероятная песня и удачный номер покорили как членов профессионального жюри, так и зрителей музыкального конкурса.
В этот субботний вечер, 11 мая, в шведском Мальме отгремел большой финал Евровидения-2024. Зрители увидели выступления 25 участников и среди всех них выбрали лучшего. Свои баллы также поставили национальные жюри – судьи из всех стран-участников, пишет Show 24.
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Кто победил на Евровидении-2024
Победу в музыкальном конкурсе одержал представитель Швейцарии – это Nemo с песней The Code, которые получили 591 балл в финале. Для фанатов Евровидения это не новинка, ведь длительное время букмекеры предсказывали победу именно им.
Выступление победителя Евровидения-2024 в финале: смотрите видео онлайн
Что известно о Евровидении-2024
- В прошлом году на Евровидении победила Лорин из Швеции, которая получила 583 балла от жюри и зрителей со всего мира. Поэтому именно в этой стране проходил конкурс в этом году. А именно в Мальме, одном из крупнейших городов Швеции, на стадионе Malmö Arena. Лозунгом Евровидения осталась предыдущая фраза: United by Music.
- Первый полуфинал состоялся 7 мая, в нем выступило 15 участников. Во втором полуфинале выступило еще 16 конкурсантов. Так в финал прошло 20 представителей разных стран, а также "большая пятерка" и страна-победитель. Одного участника дисквалифицировали – Йоста Кляйна из Нидерландов.
- Украину на Евровидении представил дуэт исполнительниц – alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Они выступали в первом полуфинале и прошли дальше. Артистки достойно представили страну уже на окончательном этапе конкурса, заняв 3 место.
- На этот раз на Евровидении немало политических скандалов: связи определенных участников с россиянами, бойкот Израиля из-за войны с ХАМАС. Представительницу Израиля Эден Голан то освистывают, то поддерживают аплодисментами, а в Мальме продолжаются пропалестинские протесты. Инцидент произошел и на открытии первого полуфинала, когда певец Эрик Сааде вышел на сцену с палестинской арафаткой. Он нарушил правила конкурса, Эрик же назвал запреты расизмом.