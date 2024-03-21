В частности, он поделился, действительно ли исполнитель рыл окопы и жил в казарме. Кроме того, военный признался, имел ли Виталий привилегии от командования из-за своего звездного статуса.

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Что экс-собрат Козловского сказал о службе с артистом

Мужчина с позывным "Юнг" опубликовал совместное фото с Виталием, похвалив певца за его преданность армии. Он отметил, что артист "бок о бок разделял все сложности и неудобства службы в пехотном батальоне с обычными солдатами".

На полигоне Виталий, будучи рядовым солдатом пехоты, со всеми рыл окопы, холостился, отрабатывал маневры. На общих спартанских условиях жил в казарме, ходил в наряды, выполнял приказы командиров. Выезжал на позиции в составе артиллерийского дивизиона, где и прошел свое первое боевое посвящение. Все по-честному, с потом и грязью, не для красивой картинки,

– поделился военный психолог.

Защитник подчеркнул, что руководство подразделения не делало никаких "поблажек" исполнителю.

Виталий уже прокомментировал пост собрата: "Спасибо тебе за твою работу, за служение нашему народу".

Что известно о службе Козловского в армии