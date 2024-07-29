Также он поделился советами для тех, кто планирует вступать в Силы Обороны.

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Прежде всего музыкант рассказал, что во время военной подготовки занятия были интересными и интенсивными.

Собственно, в 50 лет как-то уже немного странно проходить школу, но мне было интересно. На самом деле очень благодарен инструкторам, которые действительно многому научили,

– отметил Сергей.

В то же время несмотря на свой статус известного музыканта, Жадан подчеркнул, что ни он, ни его коллеги не получали никаких "особых условий" во время обучения.

На самом деле это тоже странная такая немного вещь, потому что мы приехали нашей группой, и мы – музыканты проходим обучение вместе со всеми. Для нас не делают каких-то привилегий, не делают каких-то попусков,

– подчеркнул военный.

Он также дал советы тем, кто размышляет над вступлением в ряды Вооруженных Сил. По словам Жадана, понимание структуры и специфики подразделения, в которое планируешь вступить, значительно облегчает адаптацию к военной службе.

Желательно не относиться к войску как к чему-то абстрактному, эфемерному, а просто попробовать разобраться, какие есть части, подразделения. Посоветоваться с людьми, которые уже есть в Силах обороны, потому что, когда ты знаешь, куда идешь, когда знаешь командиров, структуру того подразделения, куда ты можешь попасть – все не так страшно,

– сказал исполнитель.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в рамках проекта "Интервью24".

Напомним, вместе с лидером "Жадан и Собаки" к службе в 13 отдельной бригаде НГУ "Хартия" присоединились еще двое участников группы: вокалист и гитарист Евгений Турчинов и тромбонист Александр Меренчук.