Впоследствии мужчина сообщил о своей мобилизации в Нацгвардию. Тогда у поклонников возник вопрос о дальнейшем творчестве Сергея и судьбы его группы "Жадан и Собаки".

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Однако мужчина заверил, что готовит много сюрпризов поклонникам и даже хочет собрать целый стадион для литературных чтений. По словам Жадана, даже вечер во "Дворце спорта" стал определенным вызовом, к которому он так долго шел.

Мы с друзьями организаторами об этом думали несколько лет. Шли постепенно, пошагово. "Дом кино" собрали в Киеве, потом "Дом офицеров", потом "Октябрьский дворец", потом два "Октябрьских дворца". В какой-то момент подумали, что хорошо было бы сейчас попробовать собрать больше людей,

– поделился Сергей.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в рамках проекта "Интервью24".

Жадан радуется многотысячной аудитории, которая присутствовала на его майских чтениях. Военный признался, что вспоминает о том атмосферном вечере с большим удовольствием и благодарностью к каждому слушателю.

Там не было восемь тысяч, там было меньше, но все равно много. Это пока самая большая моя литературная аудитория. И на самом деле было очень приятно быть в этой среде, в этой атмосфере – атмосфере людей, которые на одной волне с тобой, которые в целом понимают, о чем ты говоришь,

– отметил Жадан.

Напомним, Сергей Жадан рассекретил, что будет с его группой "Жадан и Собаки". Известно, что лидер коллектива вместе с другими участниками мобилизовался в Нацгвардию. Однако группа имеет творческие планы и сюрпризы, которых попросил дождаться.