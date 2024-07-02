Потный и в форме: Сергей Жадан, который в Нацгвардии, показал фото после изнурительных учений

Сергей Жадан поделился новым фото с военных учений. На опубликованном селфи он предстал перед подписчиками в форме.

Отметим, последнее время артист часто делится снимками с передовой. В частности, недавно он показал кадр с командиром.

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На новой фотографии Сергей Жадан предстал во флисовой кофте. Он позировал прямо посреди леса. Особое внимание привлекают заметные следы пота на груди, свидетельствующие об интенсивных физических нагрузках.

Певец сопроводил фотографию лаконичной подписью "Доброе утро".

Что известно о поступлении Сергея Жадана в армию

6 июня 2023 года артист официально объявил о своем вступлении в 13-ю отдельную бригаду Национальной гвардии Украины "Хартия". Вместе с ним в Силы Обороны присоединились еще двое участников "Жадан и Собаки" – Евгений Турчинов и Александр Меренчук. Известно, что выбор в пользу бригады "Хартия" не был случайным. Жадан и его коллеги уже длительное время занимались волонтерской деятельностью, обеспечивая потребности именно этого подразделения.