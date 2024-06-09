Будьте реально осторожными, – Сергей Танчинец откровенно рассказал об ухудшении самочувствия

Солист группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец сообщил об ухудшении состояния здоровья. Артист предположил, что могло стать причиной возникновения проблем с его самочувствием.

Также певец попросил поклонников беречь свое здоровье. Как оказалось, исполнителю было плохо во время последнего его выступления.

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Сергей рассказал, что его самочувствие резко ухудшилось. Танчинец предположил, что причиной этому мог стать кондиционер, которым активно пользуется летом.

Хотел сказать одно – будьте реально осторожными с этими кондиционерами. То, что оно не ок для электросети – это одно. Но как оно не ок для здоровья,

– признался певец.

Более того, оказывается, что в таком состоянии солист выступал на концерте. Поэтому артист попросил фанатов заботиться о своем здоровье.

Работал концерт с насморком, с температурой и бешеной усталостью. Поэтому берегите себя,

– призвал Танчинец.

Исполнитель опубликовал фотографию, на которой искренне улыбается. К кадру мужчина над своей головой добавил изображение кондиционера.



Сергей Танчинец об ухудшении самочувствия / Скриншот из инстаграм-сторис

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