Блогер-миллионница Саша Бо удивила изменениями имиджа: первые фото с новой прической

Известная блогер из Ивано-Франковска, Саша Бо, сменила прическу. Она неожиданно покрасилась в темный цвет.

Ранее инфлюенсер имела медовый блонд со светлыми прядями. В то же время в какой-то момент проснулась и подумала "шо за х*рня". После этого она поехала в салон красоты и несколько изменила прическу.

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Как теперь выглядит Саша Бо

Блогерша покрасилась в темно-шоколадный оттенок. Кроме того, она подровняла кончики и челку. Александра призналась, что уже привыкла к изменениям и добавила, что сейчас даже выглядит лучше, чем в 21 год.

Ничто так не украшает меня, как уверенность во взгляде, и пару пластических операций,

– подчеркнула блогерша.

Саша Бо сменила прическу / Скриншоты из инстаграмм-сторис

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