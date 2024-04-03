У Морозюк есть отдельная страница, где она публикует свое творчество. Девушка, вероятно, думая, что она уже оправдана в глазах людей, обновила фотографии полотен, которые актуальны к продаже.

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Попытка Морозюк заработать деньги

Соня Морозюк опубликовала 31 пост с фотографиями своих картин.

Интересно, что перед обновлением работ на странице, художница в последний раз размещала там полотна 30 июля 2023 года. Девушка оценила стоимость "мазни" от 600 долларов до 5.4 тысяч долларов за одну картину.

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