У Морозюк есть отдельная страница, где она публикует свое творчество. Девушка, вероятно, думая, что она уже оправдана в глазах людей, обновила фотографии полотен, которые актуальны к продаже.
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Попытка Морозюк заработать деньги
Соня Морозюк опубликовала 31 пост с фотографиями своих картин.
Интересно, что перед обновлением работ на странице, художница в последний раз размещала там полотна 30 июля 2023 года. Девушка оценила стоимость "мазни" от 600 долларов до 5.4 тысяч долларов за одну картину.
Что известно о спорах вокруг личных денег Морозюк
- Соня после скандала с Романом Гринкевичем настаивала на том, что самостоятельно заработала деньги, а именно более 200 тысяч долларов, на галерею в центре Киева.
- По словам Морозюк, стоимость ее картин достигала 10 тысяч долларов.
- В то же время украинский продюсер Владимир Завадюк частично опроверг слова Морозюк о высокой стоимости ее творчества. Мужчина приобрел первую картину у Сони за 15 тысяч гривен, а стоимость последней картины художницы составляла 25 тысяч гривен.