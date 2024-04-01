Исполнитель в шутку сказал, что так может проявляться кризис среднего возраста. В то же время он отметил, что до сих пор чувствует себя на 26-28 лет.

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Как теперь выглядит Монатик

Певец стал блондином. Он покрасил волосы в светлый цвет, но оттенок бороды не менял.

Интервью с Дмитрием Монатиком: смотрите видео онлайн

Кто еще из украинских звезд менял прически