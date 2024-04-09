2 апреля экс-солистка группы "ВиаГра" ошеломила новостью о разрыве 11-летнего брака. По словам Санты, она долго не могла набраться смелости, чтобы объявить об этом решении раньше. Однако, девушка решила быть честной до конца.

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Планирует ли уже Димопулос строить новые отношения

В своем блоге инфлуенсерка получила вопросы от поклонников относительно ее будущих планов в личной жизни. В то же время девушка заверила, что только завершила предыдущие отношения и даже не думает об этом. Санта сосредоточила все внимание на саморазвитии.

Я только вышла из отношений, какое замужество? Если честно, я даже не думаю об этом. Я занимаюсь собой, своим развитием и я пока что хочу быть в отношениях с собой. Я уверена, все дорогое сердцу и волшебное происходит, когда того не ждешь,

– поделилась блогерша.



Санта Димопулос не планирует пока новых отношений / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы

К тому же фанаты поинтересовались у Димопулос о факте измены в предыдущем браке. На это девушка ответила с юмором, назвав догадки подписчиков "гаданием на кофейной гуще".

Начинается "гадание на кофейной гуще". Бог миловал, измены я в своей жизни не переживала,

– заверила Санта.



Димопулос отрицает факт измены в ее браке / Скриншот из инстаграмм-сторис блогерши

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