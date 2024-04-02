Новость о расставании Санта Димопулос сообщила на личной странице. Она опубликовала серию фото с мужем, который теперь стал ее бывшим.

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Санта Димопулос разводится с мужем

Бывшая солистка "ВИА Гры" рассказала, что история ее 11-летнего брака с бизнесменом Игорем Кучеренко завершилась "без драмы, потрясений и обид". Они остались настоящими друзьями и родными людьми.

К сожалению, несмотря на преданность и любовь друг к другу, мы не смогли сохранить возможность двигаться дальше вместе. И это нелегко было принять, хоть это был осознанный выбор. Я благодарна за невероятную дочь, безусловную любовь, семью, поддержку, неоценимые моменты и всю прекрасную часть совместного пути,

– призналась Санта Димопулос.

Певица рассказала, что никак не могла набраться смелости, чтобы объявить об этом решении раньше. Потому что вокруг и так много боли и потерь. Но учитывая свою публичность, решила быть честной до конца.



Санта Димопулос с мужем / Фото из инстаграма певицы

"Да, это болезненный период, когда я чувствую себя уязвимой, и из-за потери старых смыслов и опор ищу новые пути к своей душе. Это большая ответственность и перед детьми. Я сделаю все, чтобы этот переход на новый жизненный этап был максимально безболезненный для них. Кто со мной давно, знает, я всегда о любви. Даже в сложные периоды, даже в расставании – это тоже о любви", – поделилась Димопулос.

Что известно о браке Санты Димопулос с Игорем Кучеренко

Игорь Кучеренко – бизнесмен и соучредитель сети спортивных клубов Sport Life. Они поженились в 2015 году. Через четыре года у супругов родилась первая общая дочь София.



Санта Димопулос с мужем и детьми / Фото из инстаграма певицы

Для Санты Димопулос это второй официальный брак. Первый развод произошел с бизнесменом Владимиром Самсоненко. Певица также воспитывает сына Даниэля от отношений с ведущим Андреем Джеджулой.