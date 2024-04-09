2 квітня екссолістка гурту "ВіаГра" приголомшила новиною про розрив 11-річного шлюбу. За словами Санти, вона довго не могла набратися сміливості, щоб оголосити про це рішення раніше. Однак, дівчина вирішила бути чесною до кінця.

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Чи планує вже Дімопулос будувати нові стосунки

У своєму блозі інфлуенсерка отримала запитання від шанувальників щодо її майбутніх планів в особистому житті. Водночас дівчина запевнила, що тільки завершила попередні стосунки і навіть не думає про це. Санта зосередила всю увагу на саморозвиток.

Я тільки вийшла зі стосунків, яке заміжжя? Якщо чесно, я навіть не думаю про це. Я займаюся собою, своїм розвитком і я поки що хочу бути у стосунках із собою. Я впевнена, усе дороге серцю і чарівне відбувається, коли того не чекаєш,

– поділилася блогерка.



Санта Дімопулос не планує поки що нових стосунків / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

До того ж фанати поцікавилися в Дімопулос про факт зради в попередньому шлюбі. На це дівчина відповіла з гумором, назвавши здогадки підписників "ворожінням на кавовій гущі".

Починається "ворожіння на кавовій гущі". Бог милував, зради я у своєму житті не переживала,

– запевнила Санта.



Дімопулос заперечила факт зради в її шлюбі / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки

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