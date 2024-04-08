Сейчас все иначе, – Санта Димопулос впервые за длительный период вернулась в Украину

Певица Санта Димопулос с началом полномасштабной войны перебралась за границу. В то же время на днях впервые за долгое время вернулась в столицу.

Она призналась, что сейчас в городе все иначе, однако в Киеве блогерша чувствует себя дома. Кроме того, знаменитость рассказала, чем занимается в столице.

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Чем Санта Димопулос занимается в Киеве

Певица призналась, что уже успела встретиться с подругой, сходить на шопинг, посетить косметолога и даже наведалась к врачам. После этого звезда поделилась впечатлениями от возвращения в Киев.

Замечательно! Это же мой родной город. Конечно, бывают разные эмоции, ведь сейчас все иначе. Но здесь я чувствую себя дома,

– рассказала блогерша.



Санта Димопулос в Киеве / Скриншот из инстаграмм-сторис

Где живет Санта Димопулос