Вона зізналася, що зараз у місті все інакше, проте у Києві блогерка відчуває себе вдома. Крім того, знаменитість розповіла, чим займається в столиці.
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Чим Санта Дімопулос займається в Києві
Співачка зізналася, що вже встигла зустрітися з подругою, сходити на шопінг, відвідати косметолога й навіть навідалася до лікарів. Після цього зірка поділилася враженнями від повернення до Києва.
Чудово! Це ж моє рідне місто. Звісно, бувають різні емоції, адже зараз все інакше. Але тут я відчуваю себе вдома,
– розповіла блогерка.
Санта Дімопулос в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс
Де живе Санта Дімопулос
- На початку повномасштабної війни Росії проти України знаменитість переїхала з родиною до Франції.
- Вже через деякий час вона повідомила про ще один переїзд. З'ясувалося, що Санта з сім'єю перебралася до ОАЕ. Основною причиною вона назвала роботу чоловіка. Крім того, Дімопулос тоді згадала про особисте кар'єрне зростання, освіту і перспективи для дітей, а також про бажання мати більш комфортні умови для життя.
- Водночас нещодавно колишня солістка "ВІА Гри" оголосила про розлучення зі своїм чоловіком після 11 років у стосунках, тож поки не відомо, де вона житиме після їхнього розриву.