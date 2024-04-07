Измену Регины Тодоренко до сих пор не могут понять многие украинцы. В Одессе продолжают жить ее родители, пока она строит успешную карьеру в России.

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Чем занимается Тодоренко в России

Свою первую славу Регина получила благодаря украинскому телевидению и шоу-бизу: "Фабрика звезд-2", группа REAL O, "Орел и Решка" и тому подобное. Впрочем, Тодоренко чихала на все это, поскольку с 2017 года она постепенно перебралась в Россию, где пыталась влиться в светский московский бомонд.

Одесситка все чаще начала сниматься в российских проектах, а позже запустила собственное шоу на YouTube, куда приглашала российских же звезд. В это время она собрала едва ли не все телевизионные награды России, даже мамой года успела стать.

Не так давно стало известно, что Регина отныне ведущая тревел-шоу "Руссо Экспрессо", которое покажет зрителя настоящую Россию. Проект является плагиатом на наш "Орел и Решка".

Регина Тодоренко / фото из открытых источников

Личная жизнь

Регина живет вместе с мужем Владом Топаловым и двумя сыновьями Михаилом и Мирославом в Москве. Ранее ходили слухи, что у супругов проблемы в браке. Якобы Тодоренко единственная, кто зарабатывает в семье, из-за чего эго Топалова очень страдает. Как результат – он издевается над ней: мол, бьет одесситку, снова злоупотребляет наркотиками, унижает.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыновьями / фото из открытых источников

Что говорит Регина Тодоренко о войне

С началом полномасштабного вторжения Тодоренко лишь несколько раз намеками говорила о войне. В феврале она опубликовала абстрактные фразы о мире и любви и то, что мы лишь игрушки в руках кукловодов. "Правды мы не найдем. Не увидим истину, потому никто из нас не знает, какую на самом деле ведут игру генералы, но из-за этих игр гибнет простой солдат и мирный народ", – писала тогда ведущая.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыновьями / фото из открытых источников

Регина не раз говорила, что старается не лезть в политику, именно поэтому и не поднимает тему войны с мужем Владом Топаловым, поскольку "это может разрушить их семью".

К слову, родители Тодоренко до сих пор живут в Одессе. Как-то Регина написала в сети, что ее "мамуся далеко и находится в опасности, но каким-то чудом ей удается сохранять одесское чувство юмора и вселять надежду о том, что скоро все будет хорошо". По словам предательницы, она так хотела бы помочь матери, впрочем, от ее позиции и действий ничего не зависит.

Более того. Еще год назад ведущая открыто завила, что намерена наведаться в Одессу. Впрочем, ни разу так и не опубликовала новости об обстрелах родного города.

В марте 2024 года СМИ облетела новость, что Тодоренко получила гражданство России. По данным инсайдеров, ей это удалось благодаря браку с Владом Топалом, от которого имеет двух сыновей, и из-за "неудержимого желания жить в России". Более того. Поговаривают, что Тодоренко подала документы и в налоговую, чтобы официально платить налоги стране-агрессору.

Регина Тодоренко / фото из открытых источников