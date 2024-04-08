Она призналась, что сейчас в городе все иначе, однако в Киеве блогерша чувствует себя дома. Кроме того, знаменитость рассказала, чем занимается в столице.
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Чем Санта Димопулос занимается в Киеве
Певица призналась, что уже успела встретиться с подругой, сходить на шопинг, посетить косметолога и даже наведалась к врачам. После этого звезда поделилась впечатлениями от возвращения в Киев.
Замечательно! Это же мой родной город. Конечно, бывают разные эмоции, ведь сейчас все иначе. Но здесь я чувствую себя дома,
– рассказала блогерша.
Санта Димопулос в Киеве / Скриншот из инстаграмм-сторис
Где живет Санта Димопулос
- В начале полномасштабной войны России против Украины знаменитость переехала с семьей во Францию.
- Уже через некоторое время она сообщила о еще одном переезде. Выяснилось, что Санта с семьей перебралась в ОАЭ. Основной причиной она назвала работу мужа. Кроме того, Димопулос тогда упомянула о личном карьерном росте, образовании и перспективах для детей, а также о желании иметь более комфортные условия для жизни.
- В то же время недавно бывшая солистка "ВИА Гры" объявила о разводе со своим мужем после 11 лет в отношениях, поэтому пока не известно, где она будет жить после их разрыва.