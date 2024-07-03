О другой цели поездки он не сообщил. Актер лишь опубликовал чувственное видео встречи с 6-летним сыном.

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На кадрах Руслан показал, как едет в машине и чего-то сильно ожидает. Впоследствии появляется общий сын экс-супругов Ханумака и Шаманской – Артур, который идет со звездной мамочкой. Когда мальчик неожиданно увидел отца, то сразу побежал ему на встречу и обнял его. Руслан написал пост на русском языке, отметив, что давно мечтал об этом моменте. Он не жалеет о своем поступке даже если это ему будет стоить репутации или работы.

Ни один климат и пальмы, образование и условия жизни, и даже воспитание и любовь мамы не заменят детство без отца. Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папой. Мы снова вместе,

– признался Ханумак.

Заметим, что до начала вторжения Руслан с экс-супругой выехал в Европу, а затем в США, из-за чего получил хейт. Мужчина вернулся в Украину в 2023 году. К тому же в июне 2024-го Алина Шаманская сообщила, что официально развелась с Ханумаком.