Про іншу мету поїздки він не повідомив. Актор лише опублікував чуттєве відео зустрічі з 6-річним сином.

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На кадрах Руслан показав, як їде в машині та чогось сильно очікує. Згодом з'являється спільний син експодружжя Ханумака і Шаманської – Артур, який йде із зірковою матусею. Коли хлопчик несподівано побачив батька, то одразу побіг йому на зустріч і обійняв його. Руслан написав пост російською мовою, зазначивши, що давно мріяв про цей момент. Він не жалкує про свій вчинок навіть якщо це йому вартуватиме репутації чи роботи.

Жодний клімат та пальми, освіта та умови життя, і навіть виховання та кохання мами не замінять дитинство без батька. Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме з татком. Ми знову разом,

– зізнався Ханумак.

Зауважимо, що до початку вторгнення Руслан з ексдружиною виїхав до Європи, а згодом до США, через що отримав хейт. Чоловік повернувся до України у 2023 році. До того ж у червні 2024-го Аліна Шаманська повідомила, що офіційно розлучилася з Ханумаком.