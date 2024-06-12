Алина Шаманская заявила о разрыве с мужем еще в начале прошлого года. Прошло более года, как супруги официально развелись. Это произошло в марте 2024 года.
К слову Кабальное решение, – Джеджула о словах экс-супруги по апелляции в суде
Так, друзья, я официально разведена и совсем не разъяренная, а счастлива. Я очень рада, что я приняла это решение. Ни разу за это длительное время у меня не было ни одного сомнения, ни разу я не пожалела о своем выборе, теперь передо мной просто миллиарды, миллионы путей, я буду выбирать тот, который я захочу,
– сказала блогерша в инстаграм-сториз.
Алина Шаманская подчеркнула, что теперь она свободная, сильная и независимая, и вся жизнь еще впереди. Однако она добавила, что не будет идеализировать развод. Сначала для нее это было больно, ведь разрыв – это "смерть" семьи.
"Но это больно можно пережить с помощью специалистов, с помощью самопознания, роста внутреннего, построения внешней опоры. Время лечит все, абсолютно, как бы банально не звучало, абсолютно все в этом мире можно пережить. Боль становится все меньше и меньше. А сначала конечно, депрессии, невозможность засыпать и просыпаешься по постоянно в тревоге, чего-то не хватает, а потом все переживешь", – заметила Шаманская.
Шаманская получила документы о разводе / Фото из инстаграм-сториз
Брак Алины Шаманской и Руслана Ханумака
- Алина Шаманская и Руслан Ханумак познакомились во время работы на одном из телепроектов. Ведущая и юморист встречались недолго – в 2017 году Алина Шаманская забеременела, в августе пара поженилась. Звездные родители воспитывают сына Артура.
- Проблемы в отношениях пары начались еще задолго до полномасштабной войны. По мнению Ханумака, они мало общались и не умели решать проблемы. Зато Алина заметила первые негативные "звоночки" еще во время беременности, а задумалась о разводе за 2 года до большой войны.
- В январе 2023 года Шаманская объявила о разрыве. Причиной стало фото мужа, на котором он развлекается с Анной Алхим. Это не было изменой, однако для блогера снимок стал последней каплей в их отношениях.