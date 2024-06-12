Алина Шаманская заявила о разрыве с мужем еще в начале прошлого года. Прошло более года, как супруги официально развелись. Это произошло в марте 2024 года.

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Так, друзья, я официально разведена и совсем не разъяренная, а счастлива. Я очень рада, что я приняла это решение. Ни разу за это длительное время у меня не было ни одного сомнения, ни разу я не пожалела о своем выборе, теперь передо мной просто миллиарды, миллионы путей, я буду выбирать тот, который я захочу,

– сказала блогерша в инстаграм-сториз.

Алина Шаманская подчеркнула, что теперь она свободная, сильная и независимая, и вся жизнь еще впереди. Однако она добавила, что не будет идеализировать развод. Сначала для нее это было больно, ведь разрыв – это "смерть" семьи.

"Но это больно можно пережить с помощью специалистов, с помощью самопознания, роста внутреннего, построения внешней опоры. Время лечит все, абсолютно, как бы банально не звучало, абсолютно все в этом мире можно пережить. Боль становится все меньше и меньше. А сначала конечно, депрессии, невозможность засыпать и просыпаешься по постоянно в тревоге, чего-то не хватает, а потом все переживешь", – заметила Шаманская.



Шаманская получила документы о разводе / Фото из инстаграм-сториз

Брак Алины Шаманской и Руслана Ханумака