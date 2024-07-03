Даша Кацурина опубликовала трогательное сообщение, в котором обратилась к Владимиру Дантесу. Она рассказала о том, как ей повезло с любимым.

К слову Дантесу – 36 лет: как сложилась личная жизнь певца после развода с Дорофеевой

Бизнесвумен откровенно поделилась, как Владимир стал для нее и ее детей поддержкой и мотивацией. Даша призналась, что ей очень повезло с артистом.

Мы договорились оберегать от публичности наши отношения, но эти два года, которые мы вместе, попали на самые тяжелые периоды в нашей жизни и я хочу публично поблагодарить тебя, Вов, за то, что ты есть в моей жизни. И сегодня хочется написать об этом публично,

– написала Даша Кацурина.

Даша Кацурина опубликовала серию домашних семейных снимков, на которых подловила Владимира Дантеса вместе с детьми – сыном Иваном и дочкой Александрой.

Владимир Дантес с любимой и детьми / Фото из инстаграма Даши Кацуриной

Напомним, Даша Кацурина и Владимир Дантес перестали скрывать романтические отношения летом 2022 года. Это произошло после развода артиста с Надей Дорофеевой, тогда как Даша развелась с Михаилом Кацуриным.