Предательница Регина Тодоренко получила гражданство России, – СМИ
19 марта 2024, 13:59Читати новину українською
Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая предала родную страну, получила российское гражданство. Что интересно, произошло это как раз в период "выборов" президента в стране-террористе.
Поэтому, вероятно, что Z-патриотка, которая замалчивает кровавую войну в родной стране, уже проголосовала за Владимира Путина. Недавно своим российским паспортом похвасталась еще одна предательница Таисия Повалий.
Интересно Несколько бизнесов и миллионная аудитория: что известно о блогере Тане Пренткович и ее избраннике
Как Регина Тодоренко получила российский паспорт
Пропагандистские СМИ сообщают, что основанием для этого стал брак телеведущей с гражданином России Владом Топаловым и непрерывное проживание в стране.
В то же время сама Регина пока не подтвердила эту информацию.
Что известно о Регине Тодоренко и ее позиции относительно войны
- Уроженка Одессы с 2016 года живет в Москве.
- В 2019 году она вышла замуж за российского певца Влада Топалова. У супругов родилось двое сыновей, которых они назвали Михаил и Мирослав.
- Телеведущая с 2014 года избегала обсуждения российско-украинской войны. Лишь в одном из интервью она нарушила молчание, заявив, что предпочитает держаться подальше от политики.
- После 24 февраля 2022 года предательница начала распространять неоднозначные месседжи о мире и любви, отказываясь называть имя страны-агрессора, которой является Россия.
- Тодоренко продолжает свою работу на пропагандистском телевидении, чтобы зарабатывать кровавые рубли и финансировать закупку ракет, которые запускаются в Украину. Также она снялась в фильме вместе с сербским актером Милошем Биковичем, который известен своей поддержкой России.
- К тому же Z-патриотка часто хвастается своим "лакшери" отдыхом за рубежом, когда ее родной город обстреливают российские военные.